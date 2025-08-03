Зеленский назначил Кривоножко командующим Воздушными силами Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский провёл очередную кадровую перестановку в Вооружённых силах Украины. Новым командующим Воздушными силами Украины стал Анатолий Кривоножко.

Об этом сам Зеленский проинформировал в своем аккаунте в соцсетях.

«Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооружённых сил Украины», — написал он.

Важно подчеркнуть, что с августа 2024 года Кривоножко временно исполнял обязанности командующего. Он стал преемником Олещука, который был отстранен от должности после инцидента, связанного с потерей американского истребителя F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее принял решение назначить Рустема Умерова, который ранее занимал пост министра обороны Украины, на должность секретаря украинского государственного Совета национальной безопасности и обороны.