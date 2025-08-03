Зеленский назначил Кривоножко командующим Воздушными силами Украины
Зеленский назначил Кривоножко командующим ВВС Украины
Фото: [официальный сайт президента Украины]
Глава киевского режима Владимир Зеленский провёл очередную кадровую перестановку в Вооружённых силах Украины. Новым командующим Воздушными силами Украины стал Анатолий Кривоножко.
Об этом сам Зеленский проинформировал в своем аккаунте в соцсетях.
«Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооружённых сил Украины», — написал он.
Важно подчеркнуть, что с августа 2024 года Кривоножко временно исполнял обязанности командующего. Он стал преемником Олещука, который был отстранен от должности после инцидента, связанного с потерей американского истребителя F-16.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее принял решение назначить Рустема Умерова, который ранее занимал пост министра обороны Украины, на должность секретаря украинского государственного Совета национальной безопасности и обороны.