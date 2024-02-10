Зеленский не договорился с Конгрессом США о поставке ATACMS

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече с делегацией конгресса США, стороны обсудили поставки дальнобойных ракет ATACMS, но консенсуса стороны так и не достигли. Соответствующее заявление лидер Украины сделал в своих социальных сетях.

В своем посте Зеленский сообщил о том, что накануне у него прошла встреча с двухпартийной делегацией Конгресса США. По словам президента Украины, в ходе мероприятия было обсуждено 3 вопроса: необходимость поддержки Киева в 2024 году, нужда в новом пакете помощи от Америки и важность ATACMS для ВСУ.

Украинский президент заявил, что рассказал делегации о положении своих ВС на фронте и о критических угрозах, а также указал на необходимость дальнейшей поддержки для обороны украинской стороны.

Он также разместил в Сети видеоматериал с мероприятия, где уточнил, остается ли сильной поддержка американцев или что-то изменилось. На данный вопрос Зеленский получил ответ, что поддержка в Сенате США остается сильной.