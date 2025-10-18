Зеленский объяснил, почему считает Путина врагом

В ходе пресс-брифинга, состоявшегося после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский в резких выражениях охарактеризовал свои отношения с Владимиром Путиным, открыто назвав российского президента своим врагом.

«Путин ненавидит меня. Мне кажется странным, если у меня будет другое отношение к этому человеку. Я отношусь к нему также, как и он ко мне», — заявил украинский лидер.

Зеленский расширил это личное противостояние до уровня государственного, обозначив Путина и россиян как «врагов Украины и всех украинцев».

Отдельно глава украинского государства прокомментировал одну из самых болезненных тем — возможные территориальные уступки. Он отметил, что этот вопрос является крайне сложным, поскольку, по его оценке, Москва стремится получить контроль над территориями еще до того, как будет достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее сообщалось о том, что Трамп призвал Зеленского пойти на сделку и завершить конфликт.