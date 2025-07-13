Зеленский объявил о «трансформации исполнительной власти» на Украине

На Украине в ближайшее время произойдёт «переформатирование органов исполнительной власти», сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к гражданам, опубликованном в социальных сетях.

Как сообщил Владимир Зеленский, ключевой кадровой перестановкой станет назначение нового руководителя Министерства обороны Украины.

«Изменения будут. В частности, в сфере обороны, во всех проектах ради нашей устойчивости – государства и общества», – заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что обсудил эту тему с главой правительства Денисом Шмыгалем. В ходе разговора премьер-министр подтвердил, что Рустем Умеров, занимающий пост министра обороны Украины, рассматривается в качестве одного из возможных кандидатов на должность посла в Соединённых Штатах Америки.

В то же время, по сообщениям ряда украинских СМИ, среди которых, в частности, «Страна.ua», на пост премьер-министра претендует нынешний первый вице-премьер украинского кабмина Юлия Свириденко. Действующий глава Кабмина Денис Шмыгаль может стать министром обороны, сменив на этом посту того самого Рустема Умерова, которого Зеленским намеревается отправить послом за океан.

Предполагается, что некоторые министерства будут объединены, а также произойдёт перераспределение обязанностей между ними. Ряд министров могут покинуть свои должности, но пока что окончательный список не определён.