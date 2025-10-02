Зеленский одним словом отреагировал на возвращение 185 пленных

Украинский лидер лаконично отреагировал на завершение очередного обмена военнопленными. Сообщение главы государства состояло из минимального количества символов. Подробнее об этом рассказала «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал президента Украины.

Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале емкую запись, посвященную возвращению 185 украинских военнослужащих на Родину. Единственное слово, которое он написал: «Дома» («Вдома» — ориг.). К нему он добавил три эмодзи в виде национального флага Украины.

К краткому текстовому сообщению был прикреплен видеоролик, запечатлевший момент прибытия освобожденных солдат. Они выходят из автобусов, обнимаются с другими мужчинами и звонят по телефону.

