Зеленский перед переговорами с Трампом обсудит Украину с его спецпосланником

Владимир Зеленский перед ключевыми переговорами с Дональдом Трампом проведет закрытую встречу с его спецпосланником Китом Келлогом — детали пока не раскрываются. Об этом сообщают украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский перед запланированными переговорами с Дональдом Трампом встретился с его спецпосланником по Украине Китом Келлогом.

Встреча пройдет в Вашингтоне накануне визита Зеленского в Белый дом. Детали переговоров не раскрываются, но очевидно, что стороны будут обсуждать ключевые вопросы, которые позже будут подняты в разговоре с Трампом.

Кит Келлог — бывший генерал армии США, который с 2020 года занимается украинским направлением. Интересно, что он не участвовал в недавней встрече Трампа с Владимиром Путиным на Аляске, что может указывать на его узкую специализацию именно по Украине.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский может надеть костюм на встречу в Белом доме.