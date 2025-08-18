Зеленский может надеть костюм на встречу в Белом доме после февральского скандала

Белый дом уточнил у украинской стороны, наденет ли Владимир Зеленский костюм на встречу с Дональдом Трампом. В феврале из-за неформального образа президента Украины переговоры едва не сорвались. Об этом сообщает Axios.

Администрация США заранее поинтересовалась, в чем появится Владимир Зеленский на предстоящих переговорах в Овальном кабинете. Поводом стал февральский скандал, когда украинский лидер пришел на встречу с Трампом в черном поло, а не в деловом костюме.

Тогда президент США в шутку отметил, что Зеленский «принарядился», но позже Axios сообщил, что отсутствие пиджака стало одной из причин дипломатического провала. После той встречи Вашингтон на неделю заморозил военную помощь Киеву.

В этот раз, по данным источников, Зеленский выберет черный пиджак, как на саммите НАТО в июне, но галстук носить не станет. В Белом доме надеются, что более формальный стиль поможет избежать повторения конфликта.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который также будет присутствовать на переговорах, в феврале остался недоволен внешним видом украинского коллеги. Однако в Вашингтоне считают, что нынешняя встреча пройдет спокойнее — Зеленский научился находить подход к Трампу, а присутствие европейских лидеров снизит напряженность.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский приехал на встречу с фон дер Ляйен в новом образе.