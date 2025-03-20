Зеленский планирует переговоры с американцами на фоне возможной встречи США и России
Зеленский: Киев обсудит перемирие с Россией и США в Саудовской Аравии
Фото: [unsplash.com]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 марта в Саудовской Аравии Киев обсудит детали предлагаемого перемирия с США. В тот же день в Саудовской Аравии запланированы встречи США с представителями России, однако формат переговоров пока не определен.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 24 марта Украина проведет обсуждение условий возможного перемирия с США в Саудовской Аравии. По его словам, пока неясно, будут ли переговоры идти параллельно с диалогом США и России или состоятся поочередно. Информация об этом появилась в украинских СМИ.
Журналисты отмечают, что в тот же день представители США также встретятся с российской стороной. Однако, на данный момент неизвестно, будет ли происходить перекрестное взаимодействие между делегациями.
Ранее Зеленский заявлял о готовности встречаться с представителями России и обсуждать возможные договоренности. Он подчеркнул, что в переговорах готов оставить в стороне эмоции и сантименты.
В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского. Заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова отметила, что позиция президента Украины по вопросам взаимодействия с российской стороной неоднократно менялась в зависимости от текущей ситуации.
Ранее Ушаков назвал глав делегации России на экспертных переговорах с США.