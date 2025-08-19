Клюшка за ключи? Зеленский и Трамп передали друг другу подарки в Белом доме

Владимир Зеленский во время визита в США передал Дональду Трампу необычный подарок — клюшку для гольфа. Об этом также сообщил РБК .

Во время встречи в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский вручил Дональду Трампу подарок — клюшку для гольфа от украинского военнослужащего.

Как сообщили в офисе Зеленского, ее передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев, который потерял ногу в боях, а затем начал заниматься гольфом в рамках реабилитации. Трамп поблагодарил за подарок, высоко оценив жест своего коллеги и записав специальное видео.

В ответ американский президент подарил Зеленскому символические ключи от Белого дома — такой же сувенир ранее получили президент Азербайджана и предприниматель Илон Маск.

Ранее Трамп раскрыл имена тех, кто будет вести переговоры с Путиным и Зеленским.