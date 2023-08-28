Зеленский пообещал не вести боевые действия на территории России

Украинский конфликт не должен перейти вглубь России. В противном случае от Киева могут отвернутся его зарубежные партнеры, поддерживающие сопротивление страны, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что перенос боев вглубь российской территории добавит Украине риска остаться одной перед Россией.

«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — цитирует Зеленского УНИАН.

При этом Зеленский не стал отрицать, что часть российских территорий подвергается ежедневным атакам со стороны Украины.

Ранее глава Истры в Московской области Татьяна Витушева призвала граждан не публиковать кадры работы систем ПВО.