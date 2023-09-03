Зеленский попросил Путина отдать Киеву Крым без боя

Президент Украины обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, предложив последнему вывести российские войска из Крыма и вообще как можно скорее по-хорошему передать российский полуостров под юрисдикцию Украины.

По мнению Зеленского, таким образом Москве якобы удастся избежать большого количества жертв среди военных, мирного населения и увернуться от давления ВСУ.

«Мы за то, чтобы русские войска ушли с полуострова без давления нашей армии, потому что будет меньше жертв. Мы бережем своих людей», — говорится в заявлении Зеленского.

Зеленский также напомнил, что захват Украиной Крыма и республик Донбасса — приоритетная задача для ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинский режим предпринял ночью несколько попыток атаковать Крымский мост надводными дронами-катерами. Все они были успешно отражены ВС РФ.