Зеленский пожаловался на нехватку оружия и боеприпасов, произведенных на Украине

Украина старается максимально нарастить объемы производства оружия и боеприпасов собственного производства для противостояния с Россией, однако этого для фронта пока недостаточно. На это указал президент страны Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил в эфире всеукраинского телемарафона, что местная оборонка, конечно, приноровилась к производству артиллерии натовского калибра, но это капля в море в глобальном масштабе.

«Я запускал несколько ракетных программ, толкал максимально, выпускали разные ракеты и выпускаем: (противокорабельные ракеты – ред.) "Нептуны", (противотанковый ракетный комплекс – ред.) "Стугна", (противотанковые ракетные комплексы – ред.) "Корсары"… Такое количество, это не в десятки раз больше, чем до войны, но колоссальные цифры … Вы не представляете, какое количество выпускаем», - сказал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 20 государств присоединилось к декларации G7 о гарантиях безопасности украинскому государству.