Зеленский пригрозил Европе бунтами недовольных украинских беженцев

Как пишет The Economist, президент Украины Владимир Зеленский предупредил страны Европы, что, в случае отказа помогать Киеву в его противостоянии с Россией, Новый Свет может жестоко за это поплатиться.

По словам украинского лидера, в Европе уже достаточно украинцев, и им может совершенно не прийтись по сердцу, если там охладеют к проблеме украинского кризиса и российской СВО.

«Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в европейских странах на то, что их страна будет брошена», - цитирует издание слова украинского президента.

В продолжение темы Зеленский напомнил, что если конфликт между Киевом и Москвой затянется или будет заморожен, то произошедшее «создаст Западу риски на его собственном заднем дворе».