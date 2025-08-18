Зеленский пришел на встречу с представителем Трампа в черной футболке вместо пиджака

Накануне издание Axios сообщало, что глава киевского режима планирует придерживаться делового стиля на встрече с президентом США и представителями его команды, подобно тому, в каком он предстал на саммите НАТО в июне, но без галстука. Однако на появившихся в Сети кадрах видно, что Зеленский и вовсе отказался от пиджака, оставив только темную футболку.

В феврале Зеленский вступил в словесную перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Конфликт случился в Овальном кабинете Белого дома. Тогда американский лидер обвинил украинского гостя в развязывании третьей мировой войны. Один из журналистов во время встречи задал Зеленскому вопрос о его внешнем виде — главу киевского режима спросили, почему он не носит деловой костюм на важные встречи.

Ранее президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским заявил о намерении «играть только на победу».