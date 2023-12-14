Зеленский призвал европейских лидеров не предавать Украину

Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к саммиту лидеров Евросоюза, призвав их «не предавать украинский народ и его веру в Европу», передает The Guardian.

Президент Украины обратился к саммиту с просьбой начать переговоры с его страной о вступлении в ЕС. Он заявил, что этот день не должен «закончиться довольной улыбкой Путина».

Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования ЕС по реформам, чтобы получить разрешение на начало переговоров о членстве.

Для этого требуется согласие всех 27 членов Евросоюза. Однако венгерский премьер-министр Виктор Орбан решительно отказывается дать «зеленый свет» Украине.