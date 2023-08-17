Зеленский продлил военное положение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения в стране, сообщил в четверг, 17 августа, депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своих соцсетях.

Действие этого режима в стране продлено на 90 дней – то есть до 15 ноября.

«Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. Они соответственно начнут действовать с 18 августа, до того действует предыдущий», – сообщил Железняк.

Режим военного положения на Украине введен с 24 февраля 2022 года. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Рада продлила действие военного положения до 15 ноября.

Военное положение на Украине является особым правовым режимом, который вводят на территории всего государства или в отдельных его регионах. Такой режим подразумевает предоставление государственным органам, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления больших полномочий, чем в обычном режиме.

В период ВП в стране могут быть ограничены некоторые свободы, в том числе запрет на проведение выборов, ограничения на передвижение.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что выборы в Верховную раду Украины не смогут быть проведены в октябре 2022 года из-за продления ВП. Также в период введения этого правового режима нельзя проводить политическую агитационную деятельность.

Объявляя о начале специальной военной операции, президент РФ Владимир Путин к главным ее целям отнес демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирных жителей ЛНР и ДНР.

Впоследствии территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей, стали частью России в результате сентябрьских референдумов.