Зеленский изменил состав Службы внешней разведки Украины

Согласно указам, опубликованным на официальном сайте президента Украины, Олег Синайко был освобожден от должности заместителя руководителя службы. На его место назначен Геннадий Богач. Кроме того, Олег Луговский был переведен с поста замруководителя на должность первого заместителя, сообщил ТАСС.

1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров инициировал кадровые изменения среди своих заместителей.

Он внес в кабинет министров предложения об увольнении трех своих заместителей — Станислава Гайдера, Александра Сергея и Юрия Джигира, а также государственного секретаря ведомства Людмилы Дараган.

В тот же день правительство уволило Гайдера и Дараган. При этом Гайдер стал единственным из предложенных к увольнению замов, кто продолжит работать в ведомстве, так как ему предложили возглавить офис министра.

Не было предоставлено объяснений относительно причин, по которым два других заместителя не были уволены по просьбе Умерова.

Ранее сообщалось, что потеря Угледара может усилить давление на Зеленского.