Зеленский публично раскритиковал американский Конгресс за отсутствие оружия

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты, где уже успел публично выступить. В ходе своей речи, он раскритиковал американский Конгресс за затягивание с предоставлением военной помощи своей стране и вновь потребовал поставок вооружения. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Президент Украины заявил, что российские власти уже понимают, что «их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы». Он добавил, что помощь Киеву блокируется республиканцами, которые хотят размена принятия бюджета на миграционную реформу. Зеленский также подчеркнул, что часть республиканцев сомневается в нужде последующей поддержке Украины и настаивает на переговорах.

В Штатах украинский лидер планирует говорить о результатах, которых его страна могла бы добиться в будущем на основе достижений 2023-го года. Он заявил, что системы противовоздушной обороны Patriot, средства РЭБ, БПЛА и истребители — это все, что может помочь украинским ВС продвинуться на фронте.