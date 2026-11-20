Рэпер Моргенштерн* (Исраэль Йегуда*) намерен жениться на Габриэле Нирэль Маркус — дочери раввина Гая Маркуса, сообщил журнал Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал Mash. Сам музыкант официально подтвердил свадьбу в социальных сетях.

Известно, что Габриэла училась в университете Bar-Ilan по специальности, связанной с информационными технологиями. Она занималась наставничеством девочек-подростков, а сейчас работает в одном из университетов Израиля.

Ее отец Гарик Маркус служит раввином в Ришон-ле-Ционе. В январе появлялась новость о помолвке Габриэлы с другим женихом, но она не состоялась, и девушка согласилась выйти замуж за Моргенштерна.

Напомним, Моргенштерн является гражданином Израиля и в настоящее время живет там. В прошлом году рэпер официально сменил имя на израильское.

Ранее сообщалось, что фигуристка Анна Щербакова появилась на форуме в Нижнем Новгороде с двумя кольцами на безымянном пальце.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.