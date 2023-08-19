Зеленский рассказал, на каких истребителях тренируются украинские пилоты

По его словам, военнослужащие начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. 19 августа украинский лидер прибыл с официальным визитом в Швецию, где встретился с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном.

«Тестовые испытания Gripen при участии украинцев, наших пилотов, уже начались, сегодня мы детально обговорили будущие шаги возможности получения шведских Gripen», – сказал Зеленский на пресс-конференции.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в мае сообщил, что украинские пилоты получат возможность тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. О том, что ВСУ получит такого типа истребители в 12-м пакете военной помощи Киеву, правительство Швеции сообщило в середине июня. Всего этот пакет военной помощи оценивается в 250 млн шведских крон (это порядка 23 млн долларов).

Ранее Зеленский также призвал США передать ВСУ истребители F-16. 18 августа помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон принял решение передать Украине самолеты. Он уточнил, что это произойдет после того, как украинские пилоты обучаться управлению ими.

СМИ сообщали, что истребители будут переданы Киеву из Дании и Нидерландов, которые также обучат украинских пилотов управлению ими.

В апреле 2022 года МИД РФ направил ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют на нужны ВСУ оружие и технику, однако никакой реакции на это не последовало.

JAS Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Самолеты разработала компания СААБ Авионикс. Истребители поступили на вооружение ВС Швеции в 1997 году. Самолеты также состояли на вооружении таких стран как Венгрия, Чехия, ЮАР и Таиланд.