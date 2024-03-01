Зеленский решил поменять состав Конституционного суда, прежде чем отправлять туда запрос о своей легитимности
Фото: [t.me/V_Zelenskiy_official]
Владимир Зеленский издал указ о создании комиссии для проведения конкурсного отбора на должность судей Конституционного суда.
Ранее сообщалось, что офис президента Украины рассматривает возможность подачи обращения в Конституционный суд, чтобы тот дал заключение, может ли Зеленский руководить страной после 20 мая, когда истечет срок его полномочий.
Однако затем на Банковой решили притормозить с запросом, потому что не были уверены в «правильном» решении суда. Дело в том, что в КСУ большинство судей были назначены еще во времена президентства Петра Порошенко, которого рассматривают как политического конкурента Зеленского.
Весной на Украине должны были состояться президентские выборы, однако их проведение невозможно из-за военного положения в стране.