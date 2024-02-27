На Украине пытаются выяснить, может ли Зеленский управлять страной после 20 мая

Офис Зеленского собирается обратиться в Конституционный суд, чтобы узнать, сможет ли нынешний президент управлять страной после 20 мая. Об этом сообщает РИА Новости .

В ночь на 21 мая полномочия Владимира Зеленского на посту президента Украины заканчивают свое действие, так как с момента его вступления в должность пройдут предписываемые украинской Конституцией пять лет. Офис президента решил узнать у Конституционного суда, можно ли провести выборы президента Украины в условиях военного положения, либо сможет ли Зеленский управлять страной после 20 мая.

Если киевские власти решат обратиться в суд, то депутаты зададут вопросы. Пока окончательное решение об обращении не принято, так как в Киеве не уверены, что суд сможет дать им быстрое решение, а главное – то, в котором нуждается киевская власть.

При этом депутат Верховной рады Александр Дубинский выступал с заявлением, что Зеленский перестанет руководить страной с 21 мая, сейчас депутат обвинен в госизмене. Бывший украинский премьер-министр выступал за аналогичный исход. Провести президентские выборы на Украине невозможно, так как недавно в стране продлили военное положение. Сам же Зеленский считает, что выборы в стране сейчас не нужны.