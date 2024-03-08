Зеленский собрался посетить турецких производителей вооружений

В ближайшее время украинский президент побывает в Турции. Во время своего визита он планирует посетить различные предприятия, выпускающие оружие, в том числе и выполняющие украинские заказы. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале офиса главы государства.

У Владимира Зеленского запланирована насыщенная программа во время посещения турецкой территории. В частности, он планирует обсудить реализацию соглашения о зерновом коридоре. Также он собирается обсуждать ход боевых действий против России. Помимо этого он хочет посетить различные компании, производящие оружие.

«Владимир Зеленский посетит верфи, на которых ведется строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний», - написано в микроблоге.

До этого Зеленский приезжал в Турцию в июле прошлого года. Ранее один из украинских экспертов, Олег Соскин, назвал очень странной стратегию украинского президента. Соскин сам был советником Леонида Кучмы, и он считает, что нынешний национальный лидер зациклился на ведении боевых действий.