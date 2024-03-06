Украинский политик Соскин считает стратегию Зеленского странной

В своем видеоблоге Соскин заявил, что Зеленский специально отказывается от мирного урегулирования конфликта и переговоров.

«Зеленский <…> зациклился, что ему надо воевать. Он считает, чем больше воевать, чем больше украинцев погибнет, чем домов больше разрушено, жертв больше, <…> больше будет раненых, инвалидов, тем это лучше. Непонятно, логика я не понимаю в чем тут», — сказал политик.

Он отметил, что ВСУ становятся слабее. Об этом, по мнению политика, свидетельствуют потери на фронте, а также утрата территорий, в том числе недавний отход от Авдеевки. Соскин считает, что фронт сейчас находится на грани прорыва, а установки Зеленского не стали успешными.

Об освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля 2024 года. Тогда главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинский войск из этого города. В этот же министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину об полном взятии населенного пункта.

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о ядреной войне, назвав ее прощальным средством.