Зеленский тайно прибыл в Германию после визита в Норвегию

Украинский президент прибыл во Франкфурт-на-Майне, где приняли особые меры в связи с его приездом.

Немецкая полиция перекрыла некоторые дороги в городе и усилила меры безопасности после приезда Зеленского. Как пишет РИА Новости, визит украинского президента стал неожиданностью: это никак не анонсировалось для публики. Последний раз лидер Киевского режима был в Норвегии, где он встречался с премьер-министром Йонасом Гар Стьоре.

Также правоохранители предупредили, что в регионе-метрополии Франкфурт-Рейн-Майн будут некоторые неудобства для жителей. Однако перекрытия планируют не затягивать.

Напомним, что Зеленский выступал в Конгрессе США, где ему выделили новый пакет военной помощи. После украинский лидер отправился в Европу.