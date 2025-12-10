Зеленский: у Украины нет поддержки и сил для возвращения Крыма

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его страны нет достаточных сил и поддержки для возвращения Крыма. Об этом сообщило издание "Новости. Live", опубликовав аудиозапись с его словами.

Также президент Украины выразил недовольство отсутствием внешней поддержки, явно указывая на неудачу в переговорах с Евросоюзом.

«Сегодня, что касается Крыма, у нас нет сил вернуть абсолютно полуостров Крым. Скажу честно, у нас нет сил на все это», – посетовал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Зеленскому с призывом проявить решимость и поддержать предложенный мирный план. В ответ на это президент Украины заявил о готовности внести изменения в украинское законодательство для организации выборов.