Зеленский удивился переводу заданного ему на русском языке вопроса

Украинский президент Владимир Зеленский удивился попытке своего переводчика перевести ему слова журналиста на русском языке, на украинский. Инцидент произошел в ходе состоявшейся накануне пресс-конференции, которая транслировалась в социальных сетях президента Украины. Он дослушал журналиста без перевода и дал ответ на своем родном языке.

Сообщается, что к украинскому лидеру обратился журналист информагентства Anadolu, задавший ему свой вопрос на русском языке. Сначала Зеленский начал слушать перевод при помощи наушника, после чего удивился собственным действиям и решил дослушать вопрос без перевода, вспомнив, что и сам понимает русский язык.

После этого он удивился действиям своего переводчика, подметив, что жизнь сильно поменялась. Дослушав журналиста, он ответил ему по-украински.