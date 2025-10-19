Зеленский в интервью телеканалу NBC забыл, как говорится слово «тихий»
Фото: [официальный сайт президента Украины]
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для телеканала NBC допустил ошибку в использовании английского языка, забыв слово «тихий».
В ходе беседы с американскими журналистами политик подчеркнул, что мирные переговоры необходимо проводить в условиях, свободных от военных угроз, — «без ракет и беспилотников».
Зеленский произнес слово quiet, но тут же усомнился в правильности своего выбора. Он обратился к людям за кадром, уточнив на украинском языке, верно ли он понял, что по-английски слово «тихий» будет quiet.
Стоит отметить, что это не первый подобный ляп украинского руководителя. В конце сентября Зеленский в ходе конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совбеза ООН перепутал слова на английском языке и предложил усилить «лыжи» Украины вместо «неба».