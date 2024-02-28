Зеленский внезапно прибыл в Албанию с необъявленным визитом

О целях этой поездки в Албанию украинского лидера не сообщается. Отмечается только, что в Тиране Зеленский находится с неанонсированным визитом.

«Большая честь приветствовать... Зеленского в Тиране», — написал министр.

В то же время, как сообщает агентство AFP, в Албании Зеленский намерен в рамках запланированного саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» провести ряд встреч с некоторыми региональными лидерами.

Ранее президент Владимир Зеленский принял участие в пресс-конференции «Украина. 2024 год», в ходе которой впервые назвал количество погибших украинских военных в зоне проведения спецоперации.