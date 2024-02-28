Зеленский внезапно прибыл в Албанию с необъявленным визитом
Фото: [УНИАН]
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану, сообщил в соцсети X глава албанского МИД Игли Хасани.
О целях этой поездки в Албанию украинского лидера не сообщается. Отмечается только, что в Тиране Зеленский находится с неанонсированным визитом.
«Большая честь приветствовать... Зеленского в Тиране», — написал министр.
В то же время, как сообщает агентство AFP, в Албании Зеленский намерен в рамках запланированного саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» провести ряд встреч с некоторыми региональными лидерами.
Ранее президент Владимир Зеленский принял участие в пресс-конференции «Украина. 2024 год», в ходе которой впервые назвал количество погибших украинских военных в зоне проведения спецоперации.