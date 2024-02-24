Зеленский впервые назвал Донбасс «новыми российскими территориями»

Президент Украины Владимир Зеленский, давая новые обещания по поводу использования ВСУ западного оружия, заявил, что украинские войска намерены и дальше бить в тыл России.

По словам украинского лидера, ВСУ для нанесения ударов по территории РФ будут использовать украинское оружие. А во время атак на новые регионы — оружие, поставляемое западными партнерами Киева. При этом, Зеленский так и сказал дословно — «новые российские территории».

«Если что-то находится на новых территориях РФ, то применяем западное оружие. Если на других направлениях — используем украинское оружие», — цитирует президента украинское издание УНИАН.

Зеленский напомнил, что Украина по условиям поставок не имеет права использовать западное оружие вне зоны боевых действий.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.