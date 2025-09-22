Зеленский вынес на рассмотрение закон о разрешении отправлять за рубеж подразделения ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о возможности отправлять за рубеж подразделения ВСУ. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Журналисты сослались на информацию, размещенную на сайте Верховной рады. Зеленский внес проект нового закона 22 сентября. Согласно ему правительство сможет направлять за рубеж своих военнослужащих и целые подразделения, чтобы те выполняли задачи, связанные с национальной безопасностью и обороной.

Ранее в Раде сообщили, что Зеленский не считает актуальными выборы президента страны. По его мнению, этим вопросом интересуются только представители оппозиции. В то же время все остальные больше заинтересованы в прекращении боевых действий.