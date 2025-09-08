Зеленский заявил о готовности к любой встрече за пределами России

Встречи украинского президента Владимира Зеленского с его коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не могут проходить в России. Такое мнение высказал он сам в интервью ABC News.

Глава Украины рассказал о своем разговоре с президентом Соединенных Штатов.

«Я сказал: „Господин президент, я готов к любой встрече, но не в России“. Любая встреча, двусторонняя, трехсторонняя, мы будем рады», — указал он.

По мнению Зеленского, еще до момента встречи должно вступить в силу прекращение огня, это является предварительным условием. По его словам, он также говорил с Трампом о гарантиях безопасности Украине.

Ранее Зеленский заявил, что очень недоволен Трампом, поскольку его не позвали на саммит, который проходил на Аляске. Лидер Украины рассчитывал, что получит возможность поучаствовать во встрече в верхах.