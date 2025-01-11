Украина настроена завершить вооруженный конфликт с Россией в этом году. Такое заявление в интервью телеканалу RAI News 24 сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, цель Украины – получить в 2025 году гарантии безопасности от США и Европы и завершить войну в этом году.

Ранее Елена Зеленская пожаловалась на то, что российские военные нанесли очередной удар по Запорожской области. По ее мнению, Запад не делает достаточных усилий, чтобы остановить РФ. Соотечественники Зеленской очень нервно отреагировали на данную запись.