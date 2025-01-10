Украинцы раскритиковали супругу своего президента Зеленского

Граждане Украины раскритиковали Елену Зеленскую, жену украинского лидера, за ее выпады в сторону России. Большое количество гневных комментариев появилось в соцсети Х.

Елена Зеленская пожаловалась на то, что российские военные нанесли очередной удар по Запорожской области. По ее мнению, Запад не делает достаточных усилий, чтобы остановить РФ. Соотечественники Зеленской очень нервно отреагировали на данную запись. В частности, ее вместе с мужем назвали семьей людоедов. Кое-кто даже пожелал ей с супругом смерти.

«Вы не ищете путей выхода из войны, а наоборот стремитесь к все большей эскалации и затяжной войне, что приведет еще к сотням ударов», — указал один из пользователей.

Люди массово заявили, что Украине необходимо как можно быстрее заканчивать эту войну.

Ранее украинская журналистка Панченко заявила, что Зеленский уже стал богаче Илона Маска. По ее мнению, команда президента превратила Украину в мировой центр мошенничества.