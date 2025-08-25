По мнению Виктора Медведчука, лидера движения «Другая Украина» и экс-главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», украинский президент Владимир Зеленский играет роль «козла с колокольчиком» для европейских стран. Свою точку зрения Медведчук изложил на сайте движения.

«У Зеленского еще остается роль козла с колокольчиком, который ведет европейских баранов на бойню. И эта роль сегодня Вашингтону выгодна, поэтому нелегитимный до сих пор в кресле», — заявил политик.

Медведчук также коснулся позиции Лондона, отметив, что она «только вырисовывается». По его мнению, если Великобритания заинтересована в установлении контроля над Украиной, то для нее было бы целесообразно добиться прекращения конфликта и смены Зеленского.

