Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа

Дональд Трамп на первой после победы на президентских выборах пресс-конференции заявил, что не приглашал на инаугурацию украинского коллегу Владимира Зеленского.

Официальное вступление Трампа в должность состоится 20 января 2025 года. Традиционно на ней собираются некоторые лидеры стран, представители демократической и республиканской партии, вице-премьеры, помощники президента и многие другие почетные гости. Однако, как выяснилось, приглашение на инаугурацию не посылали Владимиру Зеленскому.

«Если бы он хотел приехать, я бы хотел его принять. Я имею в виду: я его не приглашал», — отметил новоизбранный президент.

Также Трамп отметил, что не знает насчет присутствия на церемонии председателя КНР Си Цзиньпина. По словам республиканца, китайский коллега не дал четкого ответа на приглашение. Политик подчеркнул, что был бы рад принять гостя из КНР.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.