Зеленского не встретили в аэропорту: что это может значить для Украины

Владимир Зеленский прибыл в США на встречу с президентом Дональдом Трампом, но встреча с ним в аэропорту не состоялась. Вместо официального представителя США, Зеленского встретил только его собственный экипаж и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Это событие стало поводом для дискуссий, поскольку, по мнению экспертов, отсутствие официальной встречи может свидетельствовать о сокращении военной помощи Украины от США.

Вместе с этим, визит Зеленского в Вашингтон стал уже третьей встречей с президентом Трампом в 2025 году. Тема переговоров сосредоточена на дальнейшей поддержке Украины в условиях нарастающего давления со стороны России. В контексте этого, в Киеве выражают опасения, что результаты предстоящих переговоров между Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште могут повлиять на решение США о передаче оружия.

Как отмечает Гленн Дизен, профессор Юго-Восточной Норвегии, отсутствие официальной встречи в аэропорту можно рассматривать как признак того, что ракеты Tomahawk не будут поставлены Украине.

Ранее Дональд Трамп усомнился в возвращении Украине границ 1991 года.