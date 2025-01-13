Зеленский со своей риторикой стал выглядеть очень глупо после того, как Трамп сообщил о желании включить в состав США Гренландии. Так считает депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

По мнению нардепа, украинский президент молчаливо согласился с тем, что Трамп захотел включить Гренландию в состав Соединенных Штатов. Он не осудил такие намерения, несмотря на то, что он якобы борется за безопасность и свободу во всей Европе.

«Вероломные планы, угрожающие нашим датским партнерам, не могут оставаться без вашего внимания. Иначе все остальное начинает выглядеть чуть по-дебильному», — указал он.

Дубинский добавил, что Зеленский так ничего и не сказал о возможной аннексии острова Америкой.

Ранее Дубинский назвал Зеленского психопатом. При этом вся Украина находится у него в заложниках. Украинский лидер хочет встретиться с лидерами других государств, чтобы все обсудили очередной план его победы. Он также убежден в том, что США обязаны обеспечить Киеву гарантии безопасности.