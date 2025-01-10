Глава киевского режима искренне считает, что Трамп и европейские чиновники должны с ним встретиться, чтобы обсудить очередной «план перемоги». Также он убежден, что США должны обеспечить Украине гарантии безопасности и заставить Путина выполнить все требования украинского президента.

Зеленский также отметил, что Украина находится в заложниках у «этого психопата», имея в виду Зеленского.

Ранее депутат Дубинский заявил, что для мира на Украине Зеленскому нужно «свалить» в отставку.