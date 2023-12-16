Зеленского ждет волна мощной критики

В предстоящем году украинского президента Владимира Зеленского ожидает мощная волна критики. Об этом сообщило украинское издание « Страна.ua ».

Сообщается, что новый шквал критики главы украинского государства ожидается из-за возросшего количества оппонентов Зеленского, среди которых: партия прошлого президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», окружение киевского мэра Виталия Кличко и группы, связанные с западными грантовыми проектами на территории Украины.

Политолог Андрей Золотарев отметил, что критика украинского президента превращается в тренд. Он также подчеркнул, что этот тренд несет опасность для Зеленского, потому что обвинять критиков в работе на российское правительство уже не получится.

Он также указал на синхронность шквала критики внутри страны и за ее пределами. По словам Золотарева, это также добавляет градуса опасности для Зеленского.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник выдвинул предположение, что слабые нападки на офис президента Украины могут со временем превратиться в «атаки с разных сторон».