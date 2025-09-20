Как заявил на YouTube-канале Deep Dive отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, украинскому руководству следует прислушаться к мнению спецпосланника президента США Кита Келлога относительно контроля над территориями.

Дэвис подчеркнул, что имеющиеся данные недвусмысленно свидетельствуют о тяжелом положении ВСУ. По его словам, дальнейшее отрицание факта утраты части территорий лишь усугубит ситуацию. Эксперт предупредил, что без признания этих реалий российские войска могут продолжить наступление на запад, выходя за оперативный рубеж реки Днепр. Дэвис резюмировал, что текущая стратегия ведет к непрекращающимся потерям как в личном составе, так и в контролируемых районах.

Ранее подполковник США Дэвис заявил о том, что у украинского государства нет шансов на выживание.