Китай ввел новые правила выезда и въезда с 15 сентября

Новый регламент Госсовета КНР, вступивший в силу 15 сентября, вводит дополнительные меры для защиты суверенитета и безопасности страны, а также прав выезжающих и въезжающих. Об этом сообщил Госсовет КНР, пишет РИА Новости .

Согласно документу, власти будут публиковать предупреждения о рисках при посещении отдельных стран. Гражданам Китая, совершившим правонарушение за рубежом или нарушившим правила экспортного контроля, может быть запрещен выезд на срок от шести месяцев до трех лет. Иностранцам за ложные сведения при оформлении визы или на границе может быть запрещен въезд в Китай на срок от одного года до пяти лет.

Для посредников при выезде и въезде вводится обязательная регистрация. За нелегальную деятельность предусмотрены штрафы от 750 до 7 500 долларов. Власти пояснили, что правила направлены на защиту законных прав граждан и государства, а также на повышение прозрачности миграционных процедур. Нововведения затрагивают туристические агентства, визовые центры и другие организации, оказывающие услуги в сфере международных поездок.

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