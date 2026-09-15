Риски работы: адвокат назвал два аспекта разглашения информации

Существует два основных аспекта разглашения информации: в отношении себя и в отношении третьих лиц — физических или юридических. Об этом в интервью радио Sputnik заявил адвокат Геннадий Нефедовский.

Если в отношении себя, например фото с пистолетом — это экстремистская статья, если в отношении детей — то насилие, педофилия и прочее, также уголовная статья, также тема обмана, например, спишем долги, а этим занимается только арбитражный суд, и это уже клевета и мошенничество, — привел примеры Геннадий Нефедовский.

В отношении третьих лиц физических такая же ответственность, как в отношении себя, подчеркнул юрист.

Вдобавок разглашение персональных данных — штраф, например, от 500000₽. В отношении юридических лиц — это коммерческая тайна, например лозунги, фирменные знаки и подобное, стратегия бизнеса, как вариант. Статья сумбурная, и это минимум, какие проблемы могут возникнуть при работе с ИИ. Поэтому лицо должно знать свою ответственность, прежде всего уголовную, — считает адвокат.

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