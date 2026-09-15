Выдает возраст: стилист назвала главную причину, которая старит женщин

Больше всего старит не цвет, не длина юбки и даже не отсутствие модных вещей, а неактуальность. Об этом в интервью радио Sputnik заявила стилист Юлия Пелар. По ее словам, мода меняется на уровне кроя, посадки и пропорций.

Вещь может быть хорошего качества, прекрасно сохраниться, но визуально все равно выдавать свой возраст. Поэтому первое, на что я советую смотреть, — это посадка. Сегодня между телом и одеждой должно оставаться пространство. Это не означает огромный оверсайз. Мы как раз постепенно уходим от гипертрофированных объемов, но жакет, пальто, брюки, трикотаж не должны обтягивать тело и создавать ощущение, что вещь стала вам мала. Второй момент — современные сочетания. Можно иметь вполне актуальные вещи, но соединять их так, как мы это делали лет 10 назад. В результате весь образ будет выглядеть устаревшим, — считает Юлия Пелар.

Она рассказала, какие вещи осенью 2026 года будут смотреться стильно и не прибавлять лет.

Например, старое пальто на запах, которое узковато в плечах, с трудом застегивается поверх свитера и сидит слишком плотно, действительно может прибавить несколько лет. Современное пальто может быть прямым, свободным под пояс или слегка приталенным. Здесь все зависит от вашего типа фигуры, важна именно актуальная пропорция. То же самое касается тонких болоньевых курточек и маленьких приталенных пуховичков. Их я бы постепенно убирала из городского гардероба. Вместо них сегодня гораздо интереснее смотрятся парки, разные анораки, кожаные бомберы, укороченные пальто и куртки с современным объемом. Такая верхняя одежда моментально делает весь образ динамичнее, — уверена Юлия Пелар.

Выдает возраст, по мнению стилиста, короткий жакет с подвернутыми рукавами и тесные брюки или джинсы.

Современный жакет не обязательно должен быть огромным, он просто должен хорошо сидеть и выглядеть расслабленно. По брюкам и джинсам я бы отказалась от моделей, которые слишком сильно обтягивают бедра, врезаются в тело и подчеркивают каждую складочку. Прекрасно работают прямые джинсы, современные умеренно широкие брюки на сухую осень. Очень люблю светлый деним — молочный, сливочный. Он, конечно, невероятно освежает весь образ. Хорошо работают и укороченные брюки, особенно в нашем климате, когда брюки в пол осенью не всегда практичны, — подчеркнула Юлия Пелар.

Важно также помнить о цвете, продолжила эксперт.

Не нужно после определенного возраста внезапно переходить исключительно на серый, бежевый или черный. Цветной трикотаж — один из самых простых способов сделать образ современнее. Тем более это сейчас супертренд: красный, желтый, оранжевый, розовый, фуксия, глубокий фиолетовый. Достаточно одного красивого джемпера или кардигана, чтобы привычные джинсы или брюки заиграли совершенно иначе, — советует Юлия Пелар.

В этом сезоне больная история — это мех и меховые детали, отметила она.

Мех появляется на воротниках, манжетах, жакетах, трикотаже, даже на обуви в виде небольших съемных деталей. И совсем не обязательно покупать огромную шубу, иногда достаточно мехового воротника или снуда, какой-то небольшой детали, чтобы добавить образу фактуры, — считает стилист.

По ее словам, можно надеть прекрасное современное пальто и брюки, но добавить к ним обувь устаревшей формы — и образ сразу потеряет актуальность.

Сейчас снова очень заметен вытянутый острый мыс, актуальны сапоги до колена, современные лодочки и более изящные формы обуви. При этом я всегда за комфорт. Сегодня совершенно не нужно выбирать между модно и удобно. Задача просто найти модель, в которой работают оба этих качества. С сумками тот же принцип, потому что потерявшая форму сумка с обилием декоративной фурнитуры способна состарить даже очень хороший комплект. Гораздо современнее смотрится лаконичная форма, хорошая фактура и минимум лишних деталей, — отметила Юлия Пелар.

Особое значение этой осенью приобретают аксессуары, добавила стилист.

Большой красивый шарф, шелковый платок, брошь, перчатки, интересная шапка или фетровая шляпа позволяют обновить гардероб вообще без серьезных вложений. Иногда новый способ завязать шарф делает для образа больше, чем очередная купленная кофточка, — уточнила она.

Главным табу для гардероба после 40 стилист назвала попытку сохранить свой образ в том виде, в котором он работал 10 или 15 лет назад.

При этом совершенно не нужно одеваться молодежно. Это, кстати, другая крайность. Наша задача — не выглядеть на 20, наша задача — выглядеть современной женщиной своего возраста. И после 40 особенно хорошо работает качественная посадка, актуальные пропорции, интересные фактуры, немного цвета, современная обувь и аксессуары. Тогда одежда не пытается искусственно вас омолодить, она просто не добавляет вам лишних лет, — заключила Юлия Пелар.

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