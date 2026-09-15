Что на самом деле дает 5G россиянам: Клименко рассказал о влиянии на связь в регионах

Запуск 5G в Москве не окажет существенного влияния на качество связи, но может улучшить его в российских регионах. Об этом в эфире радио Sputnik заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Он пояснил, что сейчас 5G в России работает на мощностях 4G, поэтому функционирует не в полную силу.

Сейчас 5G — это в первую очередь значок на экране вашего телефона. Если вам это доставляет удовольствие — надо с покупкой айфона подождать. Самое важное, что сейчас нам это не мешает и не помогает. Связь не становится лучше, не становится хуже, — объяснил Клименко.

При этом он считает, что, если 5G начнет работать в регионах на тестовых полигонах, разница в скоростях будет заметна.

А вот москвичам, честно говоря, не надо беспокоиться ни о чем: у них и так все хорошо, — подытожил эксперт.

Ранее также эксперт Кусков заявил, что 5G не изменит опыт рядового пользователя.