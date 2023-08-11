Жертвами вооруженной агрессии Украины стали больше девяти тысяч жителей ДНР

Число жертв вооруженной агрессии Украины в Донецкой народной республике (ДНР) превысило девять тысяч человек. Об этом в соцсетях сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в пятницу, 11 августа.

В сообщении ведомства показана инфографика, согласно которой в республике за весь период погибли 9007 человек. Из них – 229 детей. Из-за агрессии со стороны Украины всего пострадали 12 556 человек, среди которых – 801 ребенок.

В период с 4 по 10 августа в ДНР жертвами ВСУ стали 11 человек, в том числе один ребенок. 50 человек пострадали за указанный период. В их числе – 50 человек.

С 2014 года Украина устроила против мирных жителей ДНР и ЛНР геноцид. Республики регулярно обстреливаются со стороны ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия приняла решение о проведении специальной военной операции на Украине. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин заявил, что к главным целям СВО относятся денацификация, демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Перед началом спецоперации Россия признала независимость республик, а в результате сентябрьского референдума территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью РФ.