Жителям Германии посоветовали готовиться к трудностям из-за стагнации экономики страны. Соответствующее заявление сделала член экспертного совета правительства ФРГ по экономразвитию Вероника Гримм. Ее слова передает медиагруппа Funke .

Гримм заявила, что состояние экономики страны зависит, в том числе, и от способности проведения важных структурных реформ со стороны правительства. Тем не менее, цена на электроэнергию в сфере промышленности будет не слишком благоприятной в среднесрочной перспективе, прогнозирует она.

Она напомнила, что следующий экономический отчет придется ждать до ноября. Как она оценила, на данный момент, экономика ФРГ находится в стагнации.

Гримм призвала немцев готовиться к столкновению с трудностями, грядущими на этапе трансформации в политическом плане.

Она также советовала немецкому правительству расширить возможности энергоснабжения. По ее словам, цены останутся на высоком уровне из-за прекращения поставок газа из РФ и отказа от атомной энергетики. Гримм заявила, что нужно ускорить развитие возобновляемых источников энергии и построить газовые электростанции, которые будут работать на водороде.

Именно на этом правительству стоит сконцентрироваться, вместо временного снижения цен на энергию, заключила она.