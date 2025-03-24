В статье была размещена фотография Зеленского в его рабочем кабинете на Банковой улице в Киеве. Выяснилось, что он находит утешение, глядя на картины, изображающие пожар на Красной площади, украинские вооруженные силы и военный корабль, тонущий в Черном море.

В социальных сетях пользователи дали оценку действиям Владимира Зеленского, назвав украинского лидера «больным» «просроченным». Они также обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который, по их мнению, мог бы оказать помощь. На фотографиях, сделанных во время визита Макрона, Зеленский был изображён на фоне картин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу того, что Соединенные Штаты Америки поддерживают тесные отношения с Россией. Он также упомянул о своём конфликте с Дональдом Трампом, который произошёл в феврале в Овальном кабинете. Зеленский подчеркнул, что ему «пришлось отстаивать честь и достоинство своей страны».