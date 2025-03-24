Правительству России удалось повлиять на некоторых членов команды президента США Дональда Трампа и склонить их на свою сторону. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его точку зрения привела газета Time.

По утверждению президента Украины, Москве удалось заметно повлиять на позицию США и тем самым заметно ухудшить украинские переговорные позиции.

«Я считаю, что России удалось оказать информационное влияние на некоторых людей в команде Белого дома», — указал он.

Зеленский добавил, что Путину и его окружению удалось убедить Белый дом в том, что на Украину необходимо оказать давление, поскольку она не хочет заключения мира.

Ранее один из бывших министров Украины обвинил Зеленского в том, что тот готов принять все условия капитуляции, которые ему предложит Трамп. Украинский президент со своим окружением якобы сосредоточились на получении гарантий личной безопасности вместо того, чтобы блюсти интересы всей страны. Так считает Рева, экс-глава Министерства социальной политики.