Журналист Боуз раскрыл главную причину поражения Украины
В Европе предрекли агонию киевскому режиму
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Украина фактически проиграла войну с Россией, и европейские лидеры зря тратят миллиарды на ее поддержку.
Такое мнение на своей странице в соцсети высказал ирландский журналист Чей Боуз.
Поражение Украины, считает он, с каждым днем становится все ближе.
Несмотря на это, управляющие диктатурой в Брюсселе и Лондоне все равно пытаются отсрочить неизбежное, тратя на это огромные средства, отметил Боуз.
Ежедневные неудачи ВСУ на фронте и стали главной причиной поражения Украины, резюмировал журналист.
Россия уже неоднократно заявляла, что помощь Украине со стороны Запада бесполезна и только лишь затягивает конфликт.
Ранее сообщалось о том, что Трампа заподозрили в желании оставить урегулирование конфликта на Украине.