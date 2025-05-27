Такое мнение на своей странице в соцсети высказал ирландский журналист Чей Боуз.

Украина фактически проиграла войну с Россией, и европейские лидеры зря тратят миллиарды на ее поддержку.

Поражение Украины, считает он, с каждым днем становится все ближе.

Несмотря на это, управляющие диктатурой в Брюсселе и Лондоне все равно пытаются отсрочить неизбежное, тратя на это огромные средства, отметил Боуз.

Ежедневные неудачи ВСУ на фронте и стали главной причиной поражения Украины, резюмировал журналист.

Россия уже неоднократно заявляла, что помощь Украине со стороны Запада бесполезна и только лишь затягивает конфликт.

Ранее сообщалось о том, что Трампа заподозрили в желании оставить урегулирование конфликта на Украине.